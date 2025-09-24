ホイッスル三好が運営する「中国ラーメン揚州商人」は9月16日〜11月30日、秋の季節商品となる「海南海老炒麺(かいなんえびちゃーめん)」と、選べる2種の辛さによる「麻辣麺(まーらーめん)」を、首都圏38店舗にて販売する。「海南海老炒麺」「海南海老炒麺」(1,250円〜1,270円)は、大粒海老と特製醤(ジャン)を合わせた炒飯。具材には、シャキシャキのもやしやキクラゲなどを使用しており、アジアンテイストに仕上げている。添え付け