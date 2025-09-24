みなさんは、「八朔祭（はっさくまつり）」というお祭りを知っていますか？日本各地でこうした名前を持つお祭りが行われているため、みなさんの地元や現在住んでいる地域にもあるかもしれません。そこで、この記事では、そんな八朔祭りに焦点をあててご紹介したいと思います。そもそも「八朔」の儀式として長い歴史を持つ日本史においては、「八朔祭」よりも「八朔」や「八朔の儀式」として扱われてきた時代が長いです。そもそも八