サムスン初のXR（複合現実）ヘッドセット「Project Moohan」が、2025年10月21日にオンラインで発表され、同日中に公式販売が開始されると報じられています。 ↑期待が高まる「Moohan」（画像提供／サムスン）。 韓国メディア・ETNewsによると、Moohanは価格が200万ウォン（約21万円※）で、Apple Vision Proより安く、Meta Quest 3よりは高い、中間的な価格帯に位置するとのこと。 ※1ウォン＝約0.1円で換算（2025年9月22