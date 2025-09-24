政界を引退した谷垣禎一元総裁のアドバイスで石破茂首相（68）退陣に伴う自民党総裁選が９月22日に告示され（10月４日投開票）、茂木敏充氏（69）、小林鷹之氏（50）、林芳正氏（64）、高市早苗氏（64）、小泉進次郎氏（44）の５人の候補者が出そろった。総裁選は国会議員に加えて全国の党員・党友も投票する「フルスペック」方式で実施し、党員・党友投票は10月３日に締め切る。事前予想では、自民党大物議員の支持を取り付ける進