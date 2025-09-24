海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「止まらないインフラショックで中国南部が水没…人口消滅と産業崩壊で中国経済が歴史的危機に直面！？」と題した動画で、中国政府が発表する人口統計の信憑性や、そこから生じる経済・社会問題について、投資家目線で詳しく語った。宮脇氏は冒頭で、「中国の公式発表が真っ赤な嘘で、本当の人口は14億人ではなくて、10億人しかいないんじゃないか、そういう話ですよね