「昨年夏にスーパーの棚からコメが消えたときに備蓄米を放出しておけば、米価はここまで上がらなかった」一体いつまで続くのか、「令和のコメ騒動」。スーパーの棚からコメが消え、米価が高騰し始めてから１年余り経つが、コメの価格は依然として高いままだ。農林水産省の19日の発表によると、全国のスーパーで今月８日から14日までに販売されたコメ５キロ当たりの平均価格は4275円。随意契約の備蓄米が５キロ2000円程度で店頭に並