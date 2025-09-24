猫の「自律神経失調症」とは 猫の自律神経失調症とは、自律神経のバランスが崩れ、心身に様々な不調が現れる状態を指します。 自律神経は、体を活動させる「交感神経」と体を休ませる「副交感神経」の２つから成り立っており、これらが互いにバランスを取りながら、心臓の動き、呼吸、消化、体温調節などを無意識のうちにコントロールしています。 しかし、なんらかの原因によってこのバランスが崩れてしまい、身