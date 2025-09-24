2023年3月にCL決勝トーナメント1回戦で対戦日本代表MF堂安律が所属するドイツ1部フランクフルトにとって、欧州チャンピオンズリーグ（CL）のナポリ戦は苦いものとなりそうだ。現地時間11月4日にリーグフェーズ第4節のナポリ本拠地で行われる一戦は、イタリア当局の勧告により、フランクフルトファンは全面入場禁止の措置が取られることになった。地元紙「Frankfurter Rundschau」が報じている。この決定の背景には、2023年3月