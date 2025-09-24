9月23日、「第50回愛馬の日」にあたり、JRA馬事公苑を訪問された愛子さま。到着された際には、「とても楽しみにしておりました」と挨拶されていた。「特に若い人々に馬の文化の魅力を発信したいという理由から、愛子さまに出席の願い出があったといいます。愛子さまは動物がお好きで、馬に関しては幼いころから乗馬に親しまれています。21歳のお誕生日には、宮内庁のきゅう舎で馬に人参を与えられるお写真が公開されたことも。まさ