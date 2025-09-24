お出ましのたびに、その上品な雰囲気で注目を集められる愛子さま。そのオーラは、パーツ一つ一つへの丁寧なメークからできあがっている。X上では、愛子さまのメークに注目する声も。《愛子さまのリップカラー素敵すぎる。わたしもそんな色がほしい。》《最近の愛子さまメイクめっちゃいいよな〜〜宮内庁にいい腕のメイクさんいるんかな。》《愛子さま、今日のメイクは一層かわいい。》《愛子さまの目尻のメイクがナチュラルに切れ