香川銀行GiraSol kagawa ハンドボール・リーグH女子の香川銀行シラソル香川は23日、ＯＫＢぎふ清流アリーナで飛騨高山ブラックブルズ岐阜と対戦しました。 前半を1点ビハインドで折り返したシラソル。後半も一進一退の攻防が続きますが、終盤26分から松浦などが5連続得点で逆転。32対28で勝利しました。 シラソルは2025-26レギュラーシーズンの開幕からここまで4連勝で、11チーム中