俳優の柳沢慎吾（63）が21、22日、自身初となる単独ライブ「THE 柳沢慎吾劇場」を東京・有楽町朝日ホールで開催。柳沢慎吾が初の単独ライブ「THE 柳沢慎吾劇場」を開催！「始球式」「警察24時」など爆笑名人芸が目の前で十八番の「ひとり警察」「ひとり甲子園」はじめ、若山富三郎や石立鉄男のモノマネで会場を大いに沸かせた。チケット730枚に対して13倍超えの1万通の応募があったという。大好評を受け、舞台終盤には「THE