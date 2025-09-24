1980年代トップアイドルとして名を知らしめ、「アイドル四天王」などといわれた南野陽子（58）が衰え知らずの人気ぶりを見せている。【もっと読む】南野陽子の客員教授就任で神戸松蔭大に学生は集まるのか？ “客寄せ効果”を深読みデビュー40周年記念コンサートツアーのファイナル公演を迎えた21日の東京・J:COMホール八王子では、11月27日にNHKホールでの追加公演決定と発表し、往年のファンから大歓声を浴びたと報じられた