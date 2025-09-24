現在公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』より、第6弾キービジュアル＆解禁PVが公開された。【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第6弾キービジュアル解禁PV新たなキービジュアルには、大空に咲く花火の下で手を取り合う、狛治と恋雪の姿が描かれ、「一生あなたを守ります」「私と夫婦になってくれますか？」というキャッチコピーが添えられている。あわせて第6弾キービジュアル解