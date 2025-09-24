ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > モーニング娘。’25、羽賀朱音が地元長野でラスト公演 横山玲奈とと… オリコン モーニング娘。’25、羽賀朱音が地元長野でラスト公演 横山玲奈とともに最後のシングル＆卒業公演を発表 2025年9月24日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 モーニング娘 \25が23日、長野でコンサートツアー秋を開催した 羽賀朱音と横山玲奈の卒業ツアーであり、羽賀にとっては最後の地元長野 記事を読む おすすめ記事 モー娘。羽賀朱音＆横山玲奈、卒コン発表 ２人の強い想いにファン全員が万歳三唱 2025年9月23日 21時1分 『25時、赤坂でSeason2』駒木根葵汰＆新原泰佑、“幸せキス”にキュン 恋人になった2人のイチャイチャシーンをアピール 2025年9月24日 6時0分 駒木根葵汰、新原泰佑ら『25時、赤坂で』Season2の喜びを語る「前作を上回るようなSeason2に」 2025年9月24日 6時0分 モーニング娘。′25・牧野真莉愛が表紙に登場『アップトゥボーイvol.355』「ピンクは小さい頃からずっと好き 2025年9月22日 13時31分 ソニン、１２月に芸歴２５周年の集大成のステージ、自ら総合プロデュース手がける 2025年9月20日 21時57分