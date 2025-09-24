遠藤健慎容疑者俳優清水尋也被告（26）＝麻薬取締法違反罪で起訴＝と共同で大麻を所持したとして、警視庁薬物銃器対策課は24日までに、同法違反の疑いで、俳優遠藤健慎容疑者（24）＝東京都世田谷区＝を逮捕した。遠藤容疑者は「（清水被告の）家で大麻のようなものを見ましたが、私のものではありません」と容疑を否認している。捜査関係者への取材で分かった。逮捕容疑は1日ごろ、東京都杉並区の清水被告宅で、大麻を含む植