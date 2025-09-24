なにわ男子の大西流星（24）が24日、都内で行われた新商品『フェイスポリッシャー クラリファイニング』発売記念SABON NOIR Discovery Lounge オープニングセレモニーにゲストとして登壇した。【写真】レザーで大人っぽく登場した大西流星先月24歳の誕生日を迎えたばかり。1つ年を重ね「数年前から、先輩が24歳で『すごい大人やな』というイメージがあった。あと1年で25歳になる。でも、うれしさの方が大きいです。大人になり