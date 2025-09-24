スルガ銀行ANA支店は、マイル付き定期預金の進呈マイル数と金利を9月1日に改定した。ANAマイレージクラブの進呈マイルは10万円ごと210マイルとなり、従来の60マイルから3.5倍になった。金利は預入額を問わず従来の年0.35％から年0.05％に引き下げられた。9月1日以降に満期を迎えた契約は新条件で自動継続される。満期解約を希望する場合は満期日の3か月前から2営業日前までに手続きが必要となる。