ゴンは9月10日、「ゴミ屋敷・汚部屋の住人に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は9月、全国の20〜60代の男女(汚部屋／ゴミ屋敷住人)300人を対象に、インターネットで実施した。片付けられない最大の理由部屋が片付かない最大の理由について聞くと、最も多かった回答は「片付ける気力や体力がない」(35.7%)だった。次いで「仕事が忙しく、時間がない」(21.3%)、「どこから片付ければよいか分からない」(18.9%)となっている。