２３日午後３時２５分頃、福岡県宗像市神湊（こうのみなと）の海岸で「１０歳代くらいの男の子が溺れている」と通行人の男性から１１９番があった。中学３年の少年（１５）が救助されたが、意識不明の重体となっている。県警宗像署や消防によると、少年は友人８人と浅瀬で遊んでいたところ、波にさらわれて海岸から約３０メートル沖で溺れた。同３時４５分頃、県警ヘリコプターが海中に沈んでいる少年を発見し、同４時頃に救助