ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカのトランプ大統領との会談後、トランプ氏は「ゲームチェンジャーになり得る」と話し、ロシアとの和平交渉の進展に期待感を示しました。ゼレンスキー大統領は23日、国連総会に合わせて行ったトランプ大統領との会談について、詳細は明かせないとしたものの、「建設的で有意義だった」と評価しました。そのうえで、停滞する和平交渉を念頭に、トランプ氏が「ゲームチェンジャーとなり得る」