トレンダーズが運営する美容医療メディア「Art+」は9月10日、「夏の肌ダメージ」に関する調査結果を発表した。同調査は8月27日、20〜40代の女性423人を対象に、インターネットで実施した。この夏肌ダメージを受けましたかこの夏、「肌ダメージ(日焼けや汗、冷房などによる肌へのネガティブな影響や変化)」を感じたか尋ねたところ、63.8%が「とても感じる」「やや感じる」と答えた。具体的にどのような影響があったか複数回答で聞い