IoTコンサルティングは9月10日、「iPhone 17シリーズの予約・購入に関する調査結果」の結果を発表した。同調査は8月31日〜9月4日、20代以下〜60代以上の男女500名を対象に、インターネットで実施した。iPhone 17シリーズの予約・購入について現在使用しているスマホの使用年数は「3年以上」(34.6%)が最も多かった。「1年未満」は20.8%、「1年以上2年未満」は21.8%だった。スマホの使用年数iPhone 17シリーズの予約・購入について聞