さいたまスーパーアリーナは9月19日から、ビールイベント「2025けやきひろば秋のビール祭り」を開始した。期間は23日まで。ビールによく合う全国各地の味自慢グルメも集合同イベントは今年で30回目の節目を迎える。今回は、北は北海道から南は沖縄まで、64社400種類以上のクラフトビールが集結する。30回を記念して、3種類のオリジナルコラボレーションビール「KEYAKI」(Brasserie Knot/北海道)、「欅ノミツコ」(CHORYO/奈良、Y.MA