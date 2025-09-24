【「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」第6弾キービジュアル】 9月23日 公開 アニプレックスは「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」第6弾キービジュアルを9月23日に公開した。 新たなキービジュアルは「猗窩座」が人間だった頃の姿を描いている。その内容はぜひ劇場で確認してほしい。 【『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第6