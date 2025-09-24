俳優ソン・ヨンハクさんがこの世を去って6年が経った。【画像】整形失敗で“うつ病”に…突然この世を去った韓国女優ソン・ヨンハクさんは2019年9月24日にこの世を去った。46歳だった。当時、同氏の訃報は亡くなった2日後の同月26日に伝えられ、正確な死因も明かされなかったことから、ファンや知人の間では大きな衝撃と悲しみが広がった。1972年10月3日生まれのソン・ヨンハクさんは、1998年より劇団「旅人」で演技活動をスタート