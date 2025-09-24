お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴（36歳）が、9月23日に放送されたトーク番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）に出演。AIについて課金が「絶対当たり前になってくると思う」と語った。「AI依存」というテーマで、3時のヒロイン・福田麻貴が「私はAI依存者です」と話して、AIに日常の全てを相談していると明かし、「毎月3000円課金している。でもそれが絶対当たり前になってくると思うんですよ。スマホに1万円く