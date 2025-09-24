佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の24日の天気をお伝えします。「気温はどうなのか？」 最高気温は23日より大幅に高くなるところが多いでしょう。福岡市、久留米市で33℃、宗像市、佐賀市で32℃、北九州市、飯塚市、大牟田市で31℃、行橋市で30℃の予想です。飯塚市では前日より7℃もも高く、平年より6℃くらい高い予想です。 「台風進路図」 日本付近にトリプル台風が発生しています。23日ま