しっかり者だった親が、年を重ね、まるで人が変わったようになってしまった……。辻褄の合わない言い訳、隠し事、そして、これまでの姿からは想像もつかない不可解な行動。それは、ただの“老化”や“頑固”で片付けてはいけない、隠れたSOSのサインかもしれません。本記事では、Aさんの事例とともに、高齢親の異変について、社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子氏が解説します。定年後は教育ボランティア…元教師の父の身