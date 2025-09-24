サッカー元日本代表MFの松井大輔氏（44）が24日までに自身のインスタグラムを更新。豪華メンバーでの食事会ショットを披露した。「世界チャンピオンの方達話の内容も凄かった。笑」と書き出すと、自身とプロボクシングで4階級制覇の実績を持つ井岡一翔、女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん、元プロ野球選手の西岡剛氏、元サッカー日本代表の田中隼磨氏、女子高生ゴルファーの畠田瑠との飲食店でのショットをアップ。