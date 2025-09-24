ニューヨーク＝池田慶太】米国のトランプ大統領が２３日に国連総会の一般討論演説を行った際、プロンプター（原稿映写機）が作動しないハプニングがあった。トランプ氏は演説冒頭、機械が故障したため、手元の原稿を読み上げると告げた。「プロンプターを操作しているのが誰であれ、大変な状況にあるだろうとしか言いようがない」とあきれ顔でジョークを飛ばし、会場から笑いが起きた。トランプ氏は国連本部の入り口から上