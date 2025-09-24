ジュニアグループ・KEY TO LITの中村嶺亜が、27日発売のファッション誌『BAILA』11月号（集英社）に初登場。読者ターゲットに合わせて大人な一面を見せた。【写真】表紙を飾るのは…秋服に身を包んだ川口春奈アイドル誌『Myojo』のジュニア大賞企画で3年連続「恋人にしたい」部門1位に輝く中村。今回は撮り下ろしカットだけでなく、仕事への真摯な思いが伝わる読み応え抜群のインタビューも掲載する。同号の表紙モデルは俳優