英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）から、日本限定で柴犬をモチーフにした愛らしいバスボムが登場します。発売は2025年9月25日（木）から全国78店舗と公式オンラインストアにて、公式アプリでは24日（水）より先行販売。黒柴と茶柴の2種類の香りとカラーが楽しめ、さらにLINEギフト限定のスペシャルセットもお目見え。旅の記念にも、毎日のご褒美にもぴったりのコレクションです♡ 黒柴 ボムで幻