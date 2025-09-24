フィリップ モリス ジャパン合同会社は、新製品「テリア ベルベット パール」を、2025年10月6日より全国のIQOSストアを皮切りに順次発売すると発表しました。本製品は、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i（イルマ アイ）」および「IQOS ILUMA（イルマ）」シリーズ専用たばこスティック「TEREA（テリア）」の新ラインアップです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回の追加により、「TEREA」シリーズは全24銘柄とな