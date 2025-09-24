Image: Coleman バイクはアウトドア用品だ。1900年にランプのリース業から始まった、キャンプ用品のColeman（コールマン）。テントやリュックなどのアイテムがありますが、海外ではミニバイクも売られているんです。デコボコした極太ファットタイヤで安定があり、荒れ地でも地面を捉えそうです。アウトドアに頼もしい仕様ここで紹介する「EVB200 Lithium Minibike」は電動バイク。他のガソリ