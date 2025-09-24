23日夜、大阪府貝塚市の南海本線の踏切で特急列車と乗用車が接触し、乗用車を運転していた女性が死亡しました。警察などによりますと、23日午後7時半ごろ、南海本線貝塚駅近くの踏切で４０代から５０代とみられる女性の運転する乗用車が遮断機が下りたあとに踏切内に進入。走行してきた特急列車と接触しました。車は列車に数十メートルひきずられたあと線路上で停止したということです。（目撃した人）「前の車が踏切ギリギリ