兵庫県尼崎市内の路上で２０代の男性を無理やり車に乗せて監禁したなどとして、警察が暴力団関係者の男ら１０人を逮捕していたことが捜査関係者への取材で分かりました。男性は死亡している可能性があり、２４日にも殺人の疑いで男数人を再逮捕する方針を固めたということです。捜査関係者によりますと、逮捕監禁などの疑いで逮捕されたのは、大阪市内を拠点とする指定暴力団の関係者ら１０人です。男らは６月１１日夜、共謀