◇イングランド・リーグ杯3回戦リバプール 2―1 サウサンプトン（2025年9月23日英国・リバプール）リバプールのMF遠藤航がホームで行われた2部サウサンプトンとのリーグ杯3回戦でダブルボランチの一角に入って今季公式戦初先発を果たし、フル出場で2―1の勝利に貢献した。リバプールは前半43分にMFキエーザのパスカットからFWイサクが先制点。移籍金1億2500万ポンド（約250億円）でニューカッスルから加わったスウェーデ