¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶°¦¤¬¡¢9·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥È¡¼¥¯¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¿·µï¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤­¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹â¶¶°¦¡¢ÈþµÓ¥Á¥é¥ê¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»ÑËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢20Âå¤«¤é30Âå½÷À­¤ÎÇº¤ß¤ä³Ú¤·¤ß¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£º£²ó¤ÏÆâÅÄÍý±û¡¢¹â¶¶°¦¡¢¤º¤óÈÓÈø¡¢¿å¸ÍÍ³ºÚ¤Î4¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°ìÈÌ½÷À­¤Î½»¤Þ¤¤¤ò¤Î¤¾¤­¸«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤äÎø°¦´Ñ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸¤­Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥È