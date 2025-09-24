飲酒はどんな量であっても高齢期の認知症のリスクを高める可能性があるとの研究結果が発表された/skynesher/E+/Getty Images（ＣＮＮ）新たな研究によれば、飲酒はどんな量であっても、高齢期の認知症のリスクを高める可能性があることが示された。一部の研究では、週７杯未満といった軽い飲酒は、全く飲酒しないよりも神経保護の効果が高い可能性が示されている。だが、これらの研究は、高齢者を対象としているほか、かつて飲酒経