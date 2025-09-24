女優の内田理央が、9月23日（火）放送の『すっぴんトーク』に出演。数年前に医師から命の危険を告げられたエピソードを語った。【映像】内田理央、50%の確率で死ぬと宣告された過去本番組は、20代から30代女性の悩みや楽しみをテーマに、本音で語り合うトークバラエティ。今回は内田理央、高橋愛、ずん飯尾、水戸由菜の4人が登場し、一般女性の住まいをのぞき見しながら、金銭感覚や恋愛観などのリアルな生き方について“すっ