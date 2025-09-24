世界陸上の女子１００メートル障害で準決勝に進出した中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝が２３日、インスタグラムを更新。雑誌「Ｓａｆａｒｉ」１１月号に登場することを告知した。中島はグレーのインナーをヘソ出しで着用し、美腹筋を露出。Ｇジャンを羽織り、手にはナイキのスニーカーを持ちカメラに視線を向けた。競技時とは違って髪を下ろし、雰囲気も一変。「９／２５発売＠ｓａｆａｒｉｍａｇａｚｉｎｅ＿ｏｆｆｉｃ