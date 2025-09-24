俳優の清水尋也被告と一緒に清水被告の自宅で乾燥大麻を所持したとして、俳優の遠藤健慎容疑者が逮捕されました。【写真を見る】【速報】清水尋也被告（26）と一緒に大麻を所持か 麻薬取締法違反の疑いで俳優の遠藤健慎容疑者（24）を逮捕 容疑を否認 警視庁記者「俳優の遠藤健慎容疑者が警視庁の原宿署から出てきました」逮捕されたのは俳優の遠藤健慎容疑者（24）で、今月1日ごろ、東京・杉並区にある俳優の清水