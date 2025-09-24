国連総会に出席するため、米ニューヨークを訪問している石破首相は日本時間24日）、アメリカのトランプ大統領夫妻が主催するレセプションに出席し、夫妻と短時間の立ち話を行った。石破首相は、「世界の平和と繁栄を実現する上で、日米同盟の重要性は今後も変わらない」と強調するとともに、これまでのトランプ大統領との友情と信頼に謝意を示した。一方、日米関税交渉などを念頭に、両首脳は、「日米双方の国益に資する形で着実か