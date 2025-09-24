最新のAIチップは従来世代のチップよりもはるかに多くの熱を発生させるため、今の冷却技術では数年以内に性能向上の妨げになると予測されています。Microsoftが、AI(人工知能)チップの性能向上に伴う発熱問題に対処するため、「マイクロ流体冷却」と呼ばれる新しい液体冷却技術を開発し、そのテストに成功したことを発表しました。AI chips are getting hotter. A microfluidics breakthrough goes straight to the silicon to coo