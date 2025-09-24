◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、マウンドに上がる前でプレーボール直後の１回表先頭の１打席目は二ゴロに倒れた。ダイヤモンドバックスの先発は、ブランドン・ファット投手（２６）。今季はすでに自己最多１３勝（８敗