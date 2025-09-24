串木野港と甑島を結ぶフェリー「結Lineこしき」は、おととい22日に上甑島の里港に入港する際、波消しブロックに衝突した事故の影響で、きょう24日も全便欠航します。 あす25日以降の運航は未定ということです。 ・ ・ ・