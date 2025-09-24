トヨタの新「“3列”SUV」発表！トヨタの米国法人は2025年9月5日、3列シートSUV「ハイランダー」の2026年モデルを発表しました。初代ハイランダーは、日本で2000年に発売された「クルーガー」の北米仕様としてデビューしました。グローバルセダン「カムリ」由来のモノコック構造により、乗用車感覚と広い室内空間を実現し、幅広いユーザーから支持されました。8人乗れる仕様も！【画像】超カッコいい！ トヨタ新「“3列”SUV」