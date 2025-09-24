東京時間10:16現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝18070.00（+221.00+1.24%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3798.40（-17.30-0.45%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で地政学リスク警戒などで大幅続伸となった金先物、時間外では利益確定の動きが出ているが、東京金はNY市場での上昇を受けて堅調