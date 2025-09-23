毎日の暮らしをほんの少しの工夫でかわいく、おしゃれにしてくれるAfternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)から、この秋ときめき必至のNEWアイテムが登場！9月1日から発売された「イニシャルシリーズ」の新作は、思わずコレクションしたくなる可愛さで、ギフトにも最適なんです。今回はそんな話題のシリーズを、Afternoon Tea LIVINGの魅力とともにご紹介します。 毎日に“幸せのスパイス